Por ahora el rival no está definido y se espera que en las próximas horas se pueda saber quién sería el que se medirá al d e Juanacatlán.

Los rumores más fuertes hacen pensar que Caleb Plant sería el elegido para medirse a Álvarez. El estadounidense es el campeón mundial de peso supermediano del IBF y hasta el momento no conoce la derrota, lo que lo convierte en un rival sumamente atractivo en una pelea que puede ser unificatoria. El récord de Caleb Plant es de 20 peleas ganadas de las cuales 12 ha ganado por knockout.

Mexicanos hay varios pero es poco probable que elija uno de ellos ya que la política del Canelo ha sido no enfrentarse con compatriotas ya que considera que se debe representar al país.

Billy Joe Saunders hace no mucho sonaba como uno de los rivales pero no lograron acomodarse con las ganancias,pelear contra el inglés le daría canelo una ventana en Inglaterra donde el boxeo vive en este momento un auge importante con sus dos campeones de peso completo como los reyes vigentes. Apenas unos meses atrás declaró que no estaba listo y probablemente el tren ya le haya pasado.