Saúl 'Canelo' Álvarez afirma que realiza labor altruista de corazón

"Yo no hago las cosas si no me nacen de corazón. A la niña ya la había visto por medio de un amigo doctor que tengo en Guadalajara, me dijo que si la podía conocer, me regaló unos shampoos, muy bonito. Se comunicaron con mi hermano y pasó esto que salió. Mi reacción fue decirle a mi hermano que no se preocupara, que no hay necesidad de firmar ningunos guantes, que le ayudo en lo que se pueda, de mucho corazón.