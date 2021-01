Saúl Álvarez apoya a menor que necesita un trasplante pulmonar

“No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de hacer este tipo de videos, pero sí quería aprovechar para hacer un llamado a la gente, decirles que todos podemos poner nuestros granito de arena, esto no se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho, lo que pasa es que todo mundo espera que alguien más lo haga por ellos, cuando tú puedes hacerlo”, comentó el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).