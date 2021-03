Salió el valiente que asegura que puede noquear al 'Canelo'

No hay duda de que Saúl 'Canelo' Álvarez se ha convertido en el 'lado A' de la ecuación y por ello cada vez le salen mas boxeadores que lo desafían. Tal es el caso de David Benavidez, pugulista mexicoamericano que aseguró que es el único rival que tiene lo necesario no sólo para vencer al tapatío, sino para noquearlo, algo de lo que no tiene ninguna duda.