Ryan García se niega a pelear: "Me quieren pagar USD 200 mil"

Una vez más, el prospecto de Golden Boy , Ryan García , volvió a quejarse de su contrato con DAZN y anunció que no peleará el próximo 4 de julio en Indio, California, porque solo le pagarán la "modesta" cantidad de 200 mil dólares.

"Es una mierda. ¿Por qué me limitan financieramente? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué DAZN le paga grandes cantidades a los que pelean con desconocidos? Es una mierda la forma en que me están tratando. No estoy pidiendo 100 millones, solo denme el cheque que merezco. ¿Cómo es posible que sea uno de los mejores peleadores en el mundo y gane más abajo del ring".