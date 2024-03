Ryan García publica un inquietante video sobre su muerte en redes sociales

El mensaje apunta que el pugilista se encuentra muerto y que le cortaron la garganta, pero hasta el momento la información se toma con mesura y no ha explicado los motivos de por qué lo hizo, si es que lo hizo.

A pesar del mensaje tranquilizante, dejó ver que el pugilista no se encuentra bien pese a la imagen pública que él brinda. Recientemente el propio Haney ausó a García de estar borracho en la conferencia.

"He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto es real. Ora por él", señala la exesposa del boxeador.