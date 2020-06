Ryan García enfurece con tuit por mensaje de De la Hoya y lo borra

Ryan García liberó su ira nuevamente contra el promotor Oscar De la Hoya, luego de que el exboxeador olímpico publicara un tuit que confirma el desdén hacia el púgil californiano, quien canceló su pelea del 4 de julio (por la que le planeaban pagar solo 200 mil dólares) al publicar un tuit enfurecido, pero luego lo borró.

Luego de que en los pasados días el peleador californiano decidiera abortar el combate pactado para el 4 de julio porque sentía que lo estaban menospreciando con esa bolsa monetaria, De la Hoya publicó este lunes un tuit en el que confirmó el desdén por parte de Golden Boy Promotions hacia García.

"Debido a que el equipo de Ryan García decidió no aceptar una pelea el 4 de julio, ahora regresaremos a finales de julio con el futuro del boxeo, Vergil Ortiz Jr., más detalles en Golden Boy", dice el mensaje.













Desde luego que García no se quedó de brazos cruzados y le 'recetó' un jab a De la Hoya, al publicar un tuit con un mensaje bastante claro y con agresividad, pero luego el californiano se arrepintió y lo borró.

"¿Te das cuenta de que debes de ser mi promotor y no mi odiador, cierto?", decía el breve, pero contundente mensaje que poco después fue borrado, aunque no lo suficientemente rápido como para que no se notara la molestia.













A Ryan García no le bastó con cancelar la pelea que hubiera protagonizado el 4 de julio en California, también declaró en forma de amenaza que no necesita un intermediario, es decir de Golden Boy, para negociar.

Algo que tampoco suma es que un individuo de nombre Rick Glaser, agente y consultor de boxeo, publicó un tuit en el que emite una crítica a García que el propio De la Hoya reuiteó.

"Ryan Garcia recibiendo malos consejos, hace dos peleas dijo 'firmé un nuevo acuerdo con Oscar eso es lo más rico para un chico de mi nivel. Ahora, dos peleas después, dice que es un mal negocio y ahora se niega a pelear, no está tomando en cuenta: no hay multitudes y pruebas de Covid-19. Mal consejo", dice el mensaje.















"No me preocupa lo que haga Golden Boy, solamente quiero negociar directamente. Estoy cansado de tener un intermediario. DAZN necesita llamarme. Necesito escuchar de ellos por qué no pueden darme lo que pido", declaró en los pasados días.

No es la primera vez que García arma una campaña contra su promotora y la plataforma con la que tiene un contrato exclusivo. Hace algunos meses, el peleador despotricó contra Golden Boy hasta que le ofrecieron un contrato multimillonario a sus 21 años, y sin haber si quiera conquistado un título mundial.

"Es una mierda. ¿Por qué me limitan financieramente? ¿Cuál es su problema? ¿Por qué DAZN le paga grandes cantidades a los que pelean con desconocidos? Es una mierda la forma en que me están tratando. No estoy pidiendo 100 millones, solo denme el cheque que merezco. ¿Cómo es posible que sea uno de los mejores peleadores en el mundo y gane más abajo del ring".