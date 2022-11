¿Jake Paul vs Canelo? El lapidario pronóstico de Robert García

Tras haber llamado cobarde y retar al MMA Nate Díaz, el youtuber se dirigió al campeón mexicano: "Tu también Canelo (no seas cobarde). Siempre dices lo que no puedo hacer, a quién no puedo derrotar: y lo acabo de hacer (vencer a Silva). Entonces porqué no vencería a Canelo. Que se jodan ambos", declaró Paul estando aún en el ring.