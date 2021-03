Andy Ruiz vs Chris Arreola habría cambiado al 1 de mayo en CA

El regreso de Andy Ruiz Jr. a los cuadriláteros para enfrentar a Chris Arreola podría darse el 1 de mayo y no el 24 de abril, como se había adelantado hace algunas semanas.

Por su parte, Chris Arreola es un rival veterano, quien en tres intentos no ha podido convertirse en campeón del mundo, pero que cuenta con mucha experiencia. Los estilos de pelea podría combinarse para un gran espectáculo en California.

Sebastián Fundora vs. Jorge Cota

Omar Figueroa Jr. vs. Abel Ramos

Jesús Ramos vs. Javier Molina