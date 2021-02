Oscar Valdez ya no quiere una revancha con el 'Alacrán' Berchelt

“Me lleno de tristeza ver cómo lo subieron a la ambulancia y estoy seguro de que va a regresar con las manos en alto y va a volver a ser campeón mundial. No me gustaría una revancha por muchas razones, me gustaría conservar la amistad que tenemos. Me gustaría unificar y tener peleas mandatorias. Creo que el público se quedó satisfecho y dejamos en claro que somos creados rival, pero si el público quiere una pelea con ‘El Alacrán’ adelante, yo estoy dispuesto a pelear con el que sea”, apunta Óscar Valdez.