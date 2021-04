Oscar de la Hoya detalló cómo se preparará para su regreso

Con 48 años de edad Oscar de la Hoya se prepara para reaparecer arriba del cuadriátero en una pelea de exibición para la cual no se ha dado a conocer al rival ; sin embargo, el excampeón del mundo ha tomado muy en serio la situación y en redes sociales presumió como es que se está preparando, incluso detalló cuales serán los pasos a seguir en el camino rumbo a esta nueva página en su carrera en la que aseguró que demostrará que la edad no importa.

"Las cosas se vuelven reales, quedan 3 meses y ya me siento en modo bestia. Los próximos 30 días me enfocaré en la velocidad y bajaré a 158 libras, luego comenzaré a entrenar livianos para cronometrar los golpes y luego las últimas 3 semanas me prepararé para la guerra. Vamos !!!! Le demostraré al mundo que la edad es solo un puñetero número", explicó el también promotor.