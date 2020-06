Óscar de la Hoya asegura que le quieren robar a Ryan García

“Están circulando rumores de ciertas personas que nos quieren robar peleadores, lo que está bien, porque al final estamos protegidos con los contratos, así que no hay problema” comentó Óscar de la Hoya par el canal de ‘The ring digital’.

El promotor asegura que la gente más cercana lo está mal aconsejando pesto que ya hay ciertas disputas entre ellos que no existían antes.

Óscar de la Hoya armó esa cartelera para el regreso de actividades de la promotora y dijo que se le ofrecieron más de los $200,000 que dijo García. “Eran mucho más de 200,000 dólares, no puedo revelar esa cifra pero era mucho más de lo que dice su contrato” asegura De la Hoya.

“Siempre he sido justo con él es un tipo al que quiero llevar y me quiero asegurar de que llegue a ese campeonato mundial y se convierta en una super estrella del boxeo, pero cuando tienes gente dando malos consejos, es difícil de hacerlo”.

El promotor ya platicó con el boxeador y le explicó la situación actual de la economía por cuestión del coronavirus donde mucha gente ha perdido su trabajo, lo que obliga a hacer ajustes. “Le vamos a seguir ofreciendo peleas, pero si las sigue rechazando, no hay nada que podamos hacer”.

“Realmente no es un tema de Ryan”, dijo De la Hoya, “El responsable es su abogado, consejero o lo que sea que tiene. Lo están mal aconsejando, eso es todo”.

De la Hoya comentó que las negociaciones por ese contrato fueron de más de ocho horas de duración, “¿y ahora Lupe no está satisfecho con lo que negoció? A mí no me hace sentido”, dijo.