¿Y Canelo? De la Hoya: "Heredero de Chávez aún no nace en México"

"Conozco a Julio César Chávez y sé que no quiso decir eso. Lo conozco, es mi compadre, por dios. Creo que eso de pasar la estafeta… ese peleador aún no nace en México. Chávez dejó la vara muy alta. No me la creo, honestamente no creo que haya querido decir eso", sentenció De la Hoya, entre risas, para el canal FinoBoxing.