“Le aprendió bien al maestro, o sea a mí. Nada más yo le he ganado. Es un peleador que se mueve, que te ataca, contra ataca, tiene un buen juego de piernas, aparte es un peleador zurdo que tiene una pegada respetable al cuerpo y es fuerte el muchacho.

Salido llegó al pleito con 35 años, exponiendo el campeonato Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) , mismo que perdió en la báscula al marcar 128 libras en una división cuyo límite son 126, pero a pesar de que se esforzó no pudo dar el peso y subió disminuido , pero con todo y eso ganó.

“Para esa pelea yo ya estaba muy desgastado, tratando de dar el peso, las 126 libras, me pasé por dos libras, casi me mataba para tratar de marcar el límite y el tenía la oportunidad de hacer una pelea agresiva, sabía que estaba disminuido, pero él no aprovechó, le faltó experiencia”.