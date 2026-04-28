boxeo Nace nuevo torneo de box en México El proyecto promete impulsar a las jóvenes promesas del boxeo mexicano.

Por: TUDN Síguenos en Google

Gabriel Díaz

Gabriel Diaz, director de cerveza Victoria, presentó el proyecto Tierra de Victorias enfocado en resaltar la cultura de boxeo nacional, desde los primeros entrenamientos en un gimnasio local hasta las grandes funciones por un campeonato y el reconocimiento de todo el mundo.

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Diaz destacó la cultura ganadora que existe en nuestro país, asegurando que México es una “cuna de campeones”.

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), estuvo presente en el evento para respaldar Tierra de Victorias. Aseguró que este tipo de iniciativas ayudan a que la cultura de boxeo siga presente en la vida de los mexicanos, además de destacar la importancia de encontrar a la nueva figura nacional: “De aquí saldrá el nuevo Chávez, el nuevo ‘Canelo’…Tierra de Victorias es un gran concepto y será indudablemente un éxito y el nuevo inicio del boxeo mexicano”.

Este proyecto tendrá su primer torneo de box con formato de eliminatoria. La primera función será el próximo viernes 1 de mayo del 2026 en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes. En esta ronda destacan los combates entre: Emiliano Toscano vs Abraham Lezama y Ricardo Salgado vs Armando García.

Esta función contará con la participación especial de las leyendas del boxeo mexicano: Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez y Mariana ‘Barby’ Juárez como invitados especiales. Ambos resaltaron la importancia de que los boxeadores den el máximo todas las veces que suban al ring.

Como parte de esta iniciativa, cerveza Victoria, de la mano del cineasta y nominado al premio Ariel, Alejandro Lubezki y la productora Autocinema, crearon una mini serie documental de cuatro capítulos, que recorrerá cuatro ciudades del país; Mérida, Tijuana, Ciudad de México y Guadalajara, cada una con un gimnasio de barrio característico como el Pancho Rosales, Gym Guzmán, Gilberto Keb y Jackie Nava. Este documental nace con el objetivo de acercar a los espectadores al día a día de los próximos referentes del boxeo nacional.

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“En el documental Tierra de Victorias decidimos contar el boxeo desde donde realmente empieza: fuera del ring. De la mano de Lubezki ponemos la mirada en el esfuerzo invisible, en los gimnasios de barrio y en las historias que rara vez se cuentan, pero que definen lo que significa ganar en México. Para Cerveza Victoria, darles voz es una forma de honrar una de las tradiciones más profundas del país”, mencionó Yune Aranguren, Directora de Core Brands en Grupo Modelo.

Con este plan cerveza Victoria apunta a fortalecer su lazo con el boxeo mexicano y resaltar que una victoria arriba del ring representa una historia detrás de esfuerzo, dedicación y sacrificio.

La primera función del torneo de ‘Tierra de Victorias’ se disputará este viernes 1 de mayo y será transmitida un día después en la función de Box Televisa.