Munguía deja recado a Canelo: "Está haciendo lo que él quiere"

En entrevista con Erick Morales para el canal de Youtube 'Un round más', Munguía señaló que los organismos rectores del pugilismo no deberían permitirle a Canelo tomar decisiones unilaterales sobre a quién debería enfrentar o a quién no.

"No lo sé, la verdad el Canelo está haciendo lo que él quiere, entonces pienso que no le da la oportunidad a Benavidez. Siento que Benavidez ha sido muy grosero con él, aunque no tiene nada que ver en el boxeo, pero pienso que Canelo trae todo el 'power' y por sus propios cojones dice 'que se vaya a la chingada', pienso", dijo Munguía.