Morales y Barrera podrían enfrentarse en pelea de exhibición

"Es una muy buena idea. Me gusta porque la gente extraña a sus ídolos que no pudieron ver arriba del ring o en la televisión.

"Morales me llamó, me djio que tenía en mente hacer este tipo de peleas de exhibición y le contesté que puede contar conmigo", relató el 'Baby-faced assassin'.

"La verdad no me gustó cómo planearon la pelea entre Arce y Chávez. En mi caso sería una pelea real de boxeo y no un show, nada de empujar al réferi. Eso no es boxeo. Nosotros peleamos en un nivel muy alto y queremos darle eso a la gente", concluyó Barrera.