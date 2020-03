Mike Tyson vuelve a hacer confesiones altamente polémicas

El otrora monarca de peso completo del boxeo, quien se dedica al cultivo de marihuana medicinal y que tiene un programa que se transmite en YouTube, llamado Hotboxin' with Mike Tyson , en el que vertió declaraciones bastante controversiales, prácticamente dando a entender que en su mejor momento deportivo, vivía sin límites, de ningún tipo, abriéndose para revelar páginas de su oscuro pasado.

"En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia. Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo", confesó Iron Mike en el programa en el que tuvo como invitado al rapero Eminem, un confeso fan de Tyson.

En esa conversación con el cantante de Rap, Tyson se mostró arrepentido por ese pasado al confesar "También compré muchos autos para chicas. Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño. No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo", relató, aunque no es la primera vez que lo menciona.