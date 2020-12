Mike Tyson admite haber fumado hierba para su pelea con Jones Jr

Tras su contienda en California, Mike Tyson no ocultó su consumo cuando se le preguntó si había fumado marihuana antes de subirse al ring después de 15 años.

“Absolutamente sí fumé. Escúchame, no puedo parar de fumar. Simplemente tengo que hacerlo. Fumo todos los días, es parte de mí. No tiene un efecto negativo en mí. No hay explicación, ni comienza ni fin”.