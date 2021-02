Miguel Berchelt asegura que volverá más fuerte tras brutal KO

Luego del espeluznante nocaut que sufrió ante Oscar Valdez , por lo que tuvo que ir al hospital , Miguel 'Alacrán' Berchelt aseguró que regresará más fuerte , pues a pesar de que fue una derrota contundente y dolorosa , recordó que ya ha caído en otras ocasiones y se ha logrado levantar, por lo que no cree que esta sea la excepción, al tiempo que agradeció a las personas que mostraron su apoyo en uno de los momentos más complicados en su carrera.

"Quiero que todos sepan que estoy bien. Simplemente no era mi noche. Sin duda me duele el alma pero así es esto, o ganas o pierdes. No es la primera vez que caigo y estoy seguro de que volveré más fuerte. Gracias a todos los que se preocuparon por mi bienestar", dijo el pugilista mexicano en sus redes sociales.