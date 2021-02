Miembros de una misma generación, el "Alacrán" Betchelt y Óscar Valdez llevan una relación amistosa, han cenado juntos y a veces se llaman por teléfono, pero en el cuadrilátero tienen cuentas pendientes de cuando fueron peleadores aficionados, deseaban golpearse, mas no se dio la oportunidad.

Como amateur, Valdez es el único mexicano de la historia medallista en un Campeonato Mundial y alcanzó los cuartos de finales en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el pendiente de Bertchelt, quien no llegó lejos como aficionado porque el titular de la división era su rival de turno.

"El "Alacrán" carga tremenda pegada, yo he tenido buenos nocaut. He escuchado comentarios de que va a buscarme la quijada y me gusta eso. Solo digo una cosa, que tenga cuidado porque el nocaut puede llegar pero para el otro lado", señaló Valdez hace unas semanas.