Mayweather no regresará al ring: "No quiero ser como mi tío"

Floyd Mayweather Jr. cerró toda posibilidad de regresar al boxeo, ya que asegura que no quiere terminar como su tío Roger Mayweather y otros boxeadores que no supieron cuándo retirarse.

"Estoy retirado, no tengo nada que hacer en el boxeo", reveló Mayweather en entrevista con FightHype. "Soy más viejo y sabio, no quiero terminar como mi tío Roger, cuando no sabes cuándo colgar los guantes".