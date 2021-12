'King Kong' Ortiz ve Martin como el trampolín para el título mundial

"Quiero una pelea que sea obligatoria, como esta con Martin, para que no haya polémica, Andy Ruiz, Dillian Whyte, personas que tienen nombre. Hay muchos que están en fila, no soy la persona adecuada de mencionarlos, pero saben que no importa donde pelea, voy a la luna para pelear", comentó Ortiz, cuyas únicas dos derrotas han sido a manos del excampeón Deontay Wilder.