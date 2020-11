La bronca entre JC Chávez y 'Travieso' por la muerte de Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona a los 60 años , Jorge 'Travieso' Arce dedicó un polémico tuit al argentino, el cual no fue del agrado de Julio César Chávez , quien defendió al 10.

Julio César Chávez no se quedó callado al encontrarse con el mensaje del 'Travieso' Arce y respondió lo siguiente:

"Cómo chingas pinche dientón, deja de estar criticando a Maradona y déjalo descansar en paz, ¿a poco tú no has cometido errores?", replicó el gran campeón mexicano.

Arce aclaró que nunca ha cometido errores tan grandes como los de Chávez. "No quieras defender lo indefendible. No dije mentiras, solamente di mi comentario como todos. Viejito ya no hagas corajes", concluyó con cierto humor.