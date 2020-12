Ni Kovalev ni Rocky Fielding: Callum Smith advierte a Canelo

Callum Smith , campeón invicto supermedio de la AMB y The Ring , advirtió a Canelo a cuatro días de su pelea en el Alamodome de San Antonio, que él no es Kovalev ni Rocky Fielding , rivales que el mexicano noqueó.

"Sin faltar el respeto a nadie, Rocky Fielding tenía la estatura, pero no las habilidades que yo tengo", dijo Callum Smith sobre su compatriota a quien enfrentó en 2015 y lo noqueó en un round, a diferencia de Canelo que tardó dos asaltos más para poner fin a su contienda en 2018.

"Tengo el tamaño y el talento. Me siento fresco y soy más completo que cualquier peleador que Canelo ha enfrentado en las 160 libras. Si la versión de mí es la misma que presenté con John Ryder, entonces perderá, no hay duda, así que necesito llegar como nunca antes.

"No darme oportunidad ante Canelo es ingenuo, algunos fans ni siquiera han visto lo que he hecho en mi carrera. Si le ganó sucederá como con Lomachenko y Teofimo López, la gente dirá 'después de todo no era tan bueno, ¿verdad?'".