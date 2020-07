"Había un sujeto al que conocíamos que era muy cercano a Carlton Cole, que solía ser DJ de 50 Cent. Después de la pelea, me llama (Big Tony) y me pregunta que iba a hacer. Le dije que probablemente iría a uno de los grandes clubes nocturnos de Las Vegas, pero él quería que lo conociera (a Mayweather), ‘todos irán a festejar con el campeón, todos irán a la casa de Floyd'"

Kieron Dyer fue parte del plantel de Inglaterra en el Mundial Corea-Japón 2002 y en 2013 se retiró tras un breve paso por el Middlesbrough FC, no volvió a participar de una fiesta del ex boxeador, pero esto no significa que el norteamericano no haya vuelto a celebrar.