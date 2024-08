Julio César Chávez sobre una pelea con Mayweather: "Le hubiera pegado una ch1#$"

Julio César Chávez no tuvo reparo en señalar que en su apogeo hubiera vencido a Floyd Mayweather Junior , incluso, como él dice con una sola mano.

“Con todo respeto le hubiera pegado una chinga, le hubiera pegado a mi weather con una mano como él dijo. Si el tío que fue el que le enseñó lo vencí dos veces, por qué no habría de pegarle yo…Sí José Luis Castillo que era mi sparring le ganó, imagínate yo, él puede decir misa, pero en mi Prime Time le hubiera pegado una chinga”, dijo Chávez a los medios de comunicación.

A pesar de sus declaraciones Julio César Chávez reconoce que la edad no está de su lado y no podría pelear con él sin careta ya que tiene un problema en la nariz que no se lo permite.