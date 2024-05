Chávez Jr. sobre su rehabilitación: "Los encerrones me causaron traumas"

“Estoy mejor que nunca, hace años que no estaba limpio completamente de todo y después de todo esto vinieron cosas buenas y hay que aprovecharlas ahorita porque fue un momento difícil, s he estado aquí en Estados Unidos en un programa donde tengo más facilidades… y tengo las ganas de estar bien porque le he agarrado sabor otra vez a entrenar y a trabajar bien” mencionó Chávez.

“Yo ya venía desde hace tiempo mal, ya consumía pastillas para bajar de peso y se fue haciendo más grande y después vinieron los encerrones en México, que me causaron un trauma, yo se que mi papá siempre me quiso ayudar pero no fue la manera, salía y tenía problemas con mi esposa por lo mismo de que otra vez volvía a consumir y se fue haciendo una bola más grande de problemas y en el medio de las sustancias y medicamentos que usaba me llevó a la paranoia donde uno empieza a ver cosas que no son y pues termine en la cárcel”, explicó el pugilista.