Julio César Chávez promete dar "una chin%&" a Floyd Mayweather en una posible pelea

"Quiere que hagamos una exhibición, pero le digo que ya no estoy para estos trotes, vamos a ver si se da, a lo mejor me puedo subir unos cuatro rounds con él", señaló el JC Chávez, quien después lanzó una amenaza, en tono de broma a Mayweather Jr., quien según él no sería derrotado por el mexicano como ocurrió en dos ocasiones.