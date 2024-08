"Quiero ver a Canelo contra Crawford y quiero ver a Canelo contra Benavidez", comentó en entrevista para The Stomping Ground .

"Nadie le va a pagar esa cantidad de dinero. No hay nada imposible. Ya veremos en el futuro lo que pase, pero si alguien puede hacerlo es Riyadh Season (su empresa)", añadió.

La pelea entre Canelo y Benavidez luce poco probable de que se realice, pues aunque los fans la han pedido y el Monstruo lo ha retado varias veces, el campeón de los supermedianos no ha querido aceptarla asegurando que no tiene que demostrarle nada a nadie y que solo la haría por los 200 millones mencionados.

Mientras que para pelear con Terence Crawford , el ‘Canelo’ Álvarez fue más 'accesible' pidiendo 150 millones de dólares porque no considera que signifique algún reto para su carrera, al contrario, lo ve como un rival para hacer dinero “fácil”.

"Contra Crawford, podría aceptar un poco menos, 150 millones. Me gusta cómo pelea, es un gran peleador. Si está dispuesto a pagar lo que pido, yo estoy dispuesto. No me lo tomen a mal, Crawford es un gran peleador, pero para mí, en mi división de peso, es una pelea fácil para mí”, mencionó el Canelo hace tiempo.