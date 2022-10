Jake Paul respeta a su ídolo Anderson Silva, pero advierte que ganará

"Nunca sabes lo que puede pasar, significa mucho para mí enfrentar a mi ídolo este fin de semana, (Anderson Silva) es una leyenda del deporte y uno de los mejores strikers de la historia, lo respeto mucho, me inspira, me dijo de niño que puedo hacer lo que quiera en mi vida si así me lo propongo, estoy enfocado en derrotarlo", comentó Jake Paul durante su entrenamiento abierto al público y los medios de comunicación.