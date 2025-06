Jake Paul promete noquear a Chávez Jr. y lo trolea tras recibir apoyo de Peso Pluma

“Es lo que vine a hacer. Lo voy noquear en el primer round, será una noche rápida. Será golpeado con un gancho de derecha desde el inicio y nos vamos a casa temprano. No nos pagan más por estar tiempo extra. Será una gran presentación y no siento casi nada de presión. Estoy preparado", dijo Paul en conferencia de prensa.

Además de predecir un nocaút, Paul, de 28 años, fue aún más lejos: “ Me siento mal porque voy a terminar con la carrera de Chávez Jr. Pero estaré para apoyarlo cuando se retire ”.

“ Me encanta estar peleando para representar a Puerto Rico en esta pelea, y los mexicanos están de mi lado ", argumentó. " Peso Pluma dijo ayer que voy a ganar. ¿Ese es tu chico? ¿Ese es tu chico? Porque parece que es mi chico, parece que es mi maldito chico ”.

Del otro lado, Chávez Jr., de 39 años e hijo del histórico campeón mexicano, intentó mantenerse al margen de las provocaciones: “ Siempre que me subo al ring es para ganar. No voy a perder, ni me voy a retirar”.