Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Ryan García entraron en una guerra de declaraciones, luego de que el mexicano señaló que el entorno administrativo del estadouidense no le ha informado que existe un contrato para enfrentarse tentativamente en el mes de abril.

“Es que no le tienen confianza a su peleador, no quiere soltar la cuerda Ryan a Lupe, no quiere que se enfrente a un Pitbull. Ahora es momento de dejar atrás las palabras y poner los guantes y subirnos al ring a demostrar”, dijo Isaac Cruz a TUDN.