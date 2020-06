Luego del triunfo de Emanuel 'Vaquero' Navarrete en peso pluma en la Ciudad de México y tras haber expresado sus ganas de enfrentar a Naoya Inoue , el campeón japonés gallo de la FIB y AMB, comentó que "no me siento destinado a enfrentarlo".

"No hay ninguna duda de que sería una pelea muy interesante. Pero no me siento destinado a pelear con Navarrete, porque no estará en la división supergallo por mucho tiempo", comentó el 'Monstruo'.