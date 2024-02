'Golpazo' de JM Márquez al 'Canelo' Álvarez: "Nunca le rehuí a nadie"

En entrevista para el canal de Youtube 'La esquina del KO', Márquez señaló que él no tiene por qué sentir envidia por Canelo y señaló que, en su carrera, tuvo logros que no puede presumir el jalisciense, a su consideración al menos.

Eso sí, Juan Manuel Márquez señaló que 'Canelo' Álvarez ha trabajado bien en su carrera, por lo que no debería usar cosas no bien vistas como la famosa 'cláusula de rehidratación', que mide lo que un peleador gana en libras antes de subir al ring y después de la ceremonia de pesaje.

"No es envidia, cada quién hace lo que debe hacer en su carrera, logré mucho, le gané al mejor libra por libra del mundo, nunca le rehuí a nadie, hablo lo que es, Canelo ha hecho una carrera bien planeada y llevada a cabo, sus rivales como Golovkin, fue importante, ante rivales que se ha visto bien, pero no niego que tiene buenas cualidades, buen peleador, pero ¿por qué usar cosas no permitidas?", dijo Márquez.

"Si le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias, y peleas contra quien debes pelear, el retador oficial o los que están ahí, y los organismos lleven su reglamento, no diría cualquier cosa. Hay que tener respeto al boxeo, no prostituirlo, de alguna forma ahorita lo están prostituyendo.

"¿Cuándo has visto pelear a youtubers en el box? Se busca el negocio, si no peleas en igualdad de circunstancias, es lo que no me gusta, que el mexicano haga este tipo de cosas como la cláusula de rehidratación. Si eres un muy buen peleador, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Peleo contra quien tenga qué pelear, y que la gente muestre el respeto", concluyó.