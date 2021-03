Mayweather se olvida de Canelo, prefiere al famoso Logan Paul

"Nombra otro boxeador, además de mí, que sea más famoso que Logan Paul. Prefiero seguir saliendo, entretener y divertirme. El hecho de que salga y me entretenga, me divierta, no significa que todavía quiera pelear 12 asaltos”, dijo 'Money' en el podcast Disruptive entrepreneur.

"Solo porque hablo de dinero, no me convierte en una mala persona. El dinero no me hace ganar dinero, yo gano dinero. Me gusta alimentar a mi familia. No podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo te amo".