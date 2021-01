Evander Holyfield augura pelea millonaria contra Mike Tyson

“Cuando hay una oportunidad disponible, me gusta sacar lo mejor de lo que tengo. Creo que si peleo contra Mike, la pelea generará 200 millones. Será la pelea más grande que haya. Esa es la verdad honesta. Creo que Mike ya tiene mi mensaje. Si va a hacerlo, lo hará, si no, entonces no lo hará. Es una decisión que tiene que tomar ahora y ambos tenemos que llegar a un acuerdo. No voy a decirle a nadie lo que voy a hacer, mi estrategia que planeo usar contra Mike, no quiero que nadie lo sepa”, explicó el nacido en Atlanta.