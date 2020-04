Eddy Reynoso rifará guantes de Canelo para recaudar fondos

En charla virtual con Mauricio Sulaimán , presidente del Consejo Mundial de Boxeo , Reynoso reconoció que en su natal Jalisco hay mucha gente de bajos recursos que no tiene trabajo o no puede salir a trabajar por las restricciones sanitarias del estado.

"La próxima semana voy a lanzar el comunicado, voy a regalar 2,500 despesas más o menos para la gente más necesitada de Jalisco. Hay gente que no puede salir a la calle y no puede trabajar, entonces se pone difícil (la situación) y a uno le ha ido bien; hay que poner nuestro granito de arena para nuestra gente que la está pasando no muy bien", dijo el entrenador del año 2019.