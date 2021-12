Eddy Reynoso opina que David Benavidez está sobrevalorado

"Muchos tienen sobrevalorado a Benavidez, lo que no mucha gente sabe es que ha sido campeón mundial también, pero le quitaron el título por indisciplina, una vez por doping y la segunda por el peso. Si te fijas en su récord, no le ha ganado a nadie, lo más que ha hecho ha sido ganarle a Anthony Dirrell, que para mí es un campeón que no hizo una gran carrera, por no decir mediocre en las 168 libras.