¿Dónde y cuándo pelea Canelo Álvarez?

El pasado 21 de enero Canelo Álvarez público en sus redes sociales la fecha para enfrentar a Avni Yildirim , según el púgil y si no hay cambios la pelea se estará realizando a final de este mes de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida , en una noche en la que el mexicano estará exponiendo todos sus títulos ante el boxeador profesional turco.

Según los expertos, Yildirim no es un rival para Canelo Álvarez. Si bien el pegador tiene 29 años y 1.80 metros de estatura, no estaría al nivel del mexicano a pesar de su récord de 21 triunfos y 2 derrotas, además de los 12 knockouts que ha cosechado en su corta carrera. La prensa especializada asegura que el turco no tiene la agilidad ni la defensa para aguantar al menos 6 rounds con el tapatío.