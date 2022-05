Bivol se declara listo para revancha y agrega: "Espero ser tratado como campeón ahora"

Y es que para él no hay duda de que habrá un segundo capítulo de esta rivalidad: "En mis últimas pelas no lo disfruté, no fue un desafío, pero ahora la disfruté, escuché que muchos fans me abuchearon y me motivaron. Primero que nada, mi sueño es ser campeón indiscutido, mi meta es recibir lo que merezco, la revancha va a suceder, pero ahora tengo lo que merecía".