En declaraciones para The New York Post en 2021, Tyson detalló cómo fue su primer 'viaje' con la famosa sustancia psicotrópica utilizada en rituales espirituales.

"En mis viajes he visto que la muerte es hermosa. La vida y la muerte son igual de hermosas, pero la muerte tiene una mala reputación. El sapo me enseñó que no voy a estar aquí para siempre. Todos tenemos fecha de caducidad.

"Lo hice porque me retaron. En ese entonces consumía drogas como cocaína, así que dije, '¿por qué no?'. Es otra dimensión, antes de consumir el sapo era un desastre. El rival más duro que he tenido he sido yo mismo", concluyó.