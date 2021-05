¡Deontay Wilder podría evitar el pleito entre Fury y Joshua!

En febrero de 2020 Tyson Fury venció por nocaut a Deontay Wilder para arrebatarle el campeonato de Peso Completo del Consejo Mundial de Boxeo , una rivalidad que parecía estar en el olvido pero un juez en Estados Unidos determinó que deben enfrentarse nuevamente debido a que en el contrato de la última contienda estaba estipulada una revancha que se llevaría a cabo a mediados de ese año pero llegó la pandemia por Coronavirus y no se pudo llevar a cabo el compromiso.

El problema surgió luego de la segunda batalla, pues el tercer combate no se pudo llevar a cabo por causas de fuerza mayor y llegó un momento en el que el equipo del británico decidió que no estaban obligados a que se enfrentaran nuevamente pues el contrato había expirado, pero no contaban con que Wilder y su equipo legal acudieran a la justicia y el resultado fue que se dictaminara que el pleito debe suceder.