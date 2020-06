De la Hoya titubea con salir del retiro tras regreso de Tyson

Tras el regreso de Mike Tyson y Evander Holyfield al boxeo, el expúgil y mandamás de Golden Boy , Óscar de la Hoya , comentó que podría salir del retiro también y no precisamente para realizar una pelea de exhibición.

"Lo estoy considerando de verdad. No importa a quién me enfrente, aún tengo la mentalidad ganadora. Sería en 160 libras. Si peleo en 154 tendría que ser contra alguien que viene de 147, pero alguien muy bueno, de lo mejor", comentó el 'Golden Boy'.

"Primero quiero ver qué hace Tyson. He estado ejercitándome, entrenando, me mantengo en forma. Obviamente no estoy en condiciones para pelear 12 rounds, pero sin duda puedo llegar a ese punto. Ya veremos. Quiero ver pelear a Tyson, pondré atención a sus reflejos, a ver si puede aguantar más de cuatro rounds", concluyó.