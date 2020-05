Cuando Mike Tyson regrese no enfrentará a Evander Holyfield

El exboxeador estadounidense Mike Tyson no celebrará la ansiada tercera pelea contra Evander Holyfield cuando regrese al boxeo como se estuvo especulando y aseguró que se tienen muchos muchachos negociando para poder celebrar una pelea.

Casi al mismo tiempo, Evander Holyfield, quien actualmente tiene 57 años, hizo lo mismo, cosa que provocó que existieran especulaciones acerca de un combate entre ellos, pero Tyson dijo que enfrentará a otro rival, aunque no dio el nombre.

"No, no, tenemos muchos muchachos" dijo a Lil Wayne en el programa ‘Young Money Radio’. "Escucha, tenemos a muchos tipos que quieren hacer esto”.

“Estamos en llamadas, estamos haciendo negocios con muchachos en este momento. No vas a creer los nombres cuando se den a conocer. En algún momento de esta semana tendremos el contrato terminado", dijo Tyson y ahora se descarta que ese rival sea Evander Holyfield.

Además agregó: "el dinero que obtengamos, se le dará a alguien más. Yo no voy a ganar dinero, probablemente la compañía, mi esposa, porque ella está asociada conmigo, probablemente ganará algo. Pero mi dinero se va (a la caridad)".

”Me siento mejor de lo que me he sentido en mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Voy a seguir con eso, me veo bien".