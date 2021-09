"Lo único es que me vengo enterando por ustedes (la prensa) que la pelea ya es un hecho, algo que mi promotor no me ha confirmado, bueno ni siquiera me dijo que pasa. Pero de todas formas, ya tengo semanas trabajando en el gimnasio para lo que venga…Nadie esta diciendo que será nuestra pelea de retiro, bueno de mi parte no… Todavía hay Mariana", señaló por su cuenta 'Barby' Juárez.