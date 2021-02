El CMB revisará criterios para designar al retador mandatorio

Mauricio Sulaimán , presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) , reconoció la buena actuación de Saúl 'Canelo' Álvarez en la defensa mandatoria del campeonato Supermedio del organismo; sin embargo, reconoció que habrá una revisión en los criterios que tienen para elegir a los retadores obligatorios, pues considera que la actuación de Avni Yildrim no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo que podría haber modificaciones en el reglamento con el fin de darle a la afición las mejores peleas .

“Lució muy bien, poderoso, no falló ningún golpe, fue tremendamente certero. La diferencia fue inmensa. Lo siento por Avni, a veces en el papel no refleja las acciones y fui desafortunado, tuve grandes expectativas. Es cuestión de que tenemos que revisar el proceso que no está funcionando con algunas reglas. Lo haré, pero definitivamente tenemos que ir atrás y revisar lo que está pasando, cómo las cosas evolucionan. Fue tremendamente exitoso, estaba en gran forma y ese escenario debió ser para una mejor pelea”, señaló el dirigente mexicano.