CANELO ACONSEJA A LOS JÓVENES

"Lo que mucho de los que se desvían de su objetivo, es decir... empiezan a ver el estilo de vida, en lo personal jamás me imaginé tener el estilo de vida que tengo, siempre, hasta la fecha, disfruto mucho el boxeo, amo el boxeo, me sigo divirtiendo, porque económicamente no me hace falta nada, me puedo retirar y ya, pero sigo disfrutando lo que hago, sigo amando este deporte como cuando empecé.