A días de la pelea Canelo vs. Scull este 3 de mayo , Saúl Álvarez platicó con TUDN sobre el proceso de adaptación que tuvo en Arabia Saudita.

"Muy contento, muy convencido, agradecido, es uno de mis sueños pelear en otro país que no fuera Estados Unidos o México y estoy a poco tiempo de lograrlo.

" Fíjate que ese proceso fue un poquito complicado, al principio si sentía mi cuerpo un poco más como débil , diferente, pero hace cuatro días ya me sentí como en casa, que bueno que nos venimos tres semanas antes".

"A todo México lo traigo porque me gusta, en cualquier parte del mundo me gusta pintar de verde, blanco y rojo, ahorita como lo decía alguien, los mexicanos siempre van como retadores a otros países y ahora traje yo y somos el Lado A, es la diferencia y eso me enorgullece".