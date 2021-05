Canelo se burla de Saunders previo al inicio de la pelea

Saúl Álvarez aprovechó hasta el último minuto antes de subir al ring para jugar con la mente de su rival Billy Joe Saunders, quien durante toda la semana se la pasó burlándose y atacando verbalmente al campeón mexicano, no obstante, la revancha llegó prónto pues previo a la pelea el tapatío utilizó una camiseta con la leyenda "Keep Canelo and carry on”, aludiendo a una expresión muy británica como lo es "Keep calm and carry on”.